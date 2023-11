Mehr Gefangene als Plätze: Überfüllte Gefängnisse in Hamburg!

Hamburg - Viele Gefangene, wenig Personal - die Hamburger Justizvollzugsanstalten stehen unter Druck. Ende Oktober saßen nach Angaben des Senats 2089 Menschen in Haft, bei 2221 verfügbaren Plätzen. Besonders schwierig war die Lage in der Untersuchungshaftanstalt, wo 508 männliche Gefangene auf 477 Haftplätze kamen.

In den Hamburger Gefängnissen saßen Ende Oktober 2023 mehr als 2000 Menschen in Haft. In der JVA Billwerder gab es 643 männliche Insassen bei 638 verfügbaren Plätzen. © Marcus Brandt/dp

Auch im größten Hamburger Gefängnis, der JVA Billwerder, war die Belegung mit 643 Männern größer als die Kapazität von 638. In der Sozialtherapeutischen Anstalt waren am Stichtag 31. Oktober 170 der 171 verfügbaren Plätze belegt.

Weil in der Corona-Zeit die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen zurückgestellt wurde, mussten die Verurteilten seit Februar dieses Jahres ihre Haft antreten.

Das trug zu einem Anstieg der Gefangenenzahl bei. Dieser Rückstau sei inzwischen aber weitestgehend erledigt, erklärte die Justizbehörde.

Dennoch sagte ein Sprecher: "Die Belegungssituation ist in einigen der Hamburger Justizvollzugsanstalten derzeit angespannt." Darum würden geeignete Gefangene in weniger stark ausgelastete Anstalten verlegt. In Billwerder wurde ein weiteres Hafthaus zur Nutzung vorbereitet.