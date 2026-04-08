Nach Angriff auf Frau in Hamburg: Hier wurde der Wolf ausgesetzt

Hannover/Hamburg - Der Wolf, der eine Frau in Hamburg verletzt hat , ist zurück in den Stadtstaat gebracht worden. Bei seiner Auswilderung am Ostersonntag wurde er im südlichen Hamburger Stadtgebiet an der Grenze zu Niedersachsen freigelassen. Das teilte das Umweltministerium in Hannover auf Anfrage mit.

Der Wolf, der in Hamburg eine Frau angegriffen hatte, wurde an der Grenze zu Niedersachsen ausgesetzt. © Umweltbehörde Hamburg/dpa

Die Hamburger Umweltbehörde hatte nicht bekannt gegeben, wo das Tier nach seiner Gefangenschaft in einer Wildtierauffangstation im niedersächsischen Sachsenhagen hingebracht worden war.

Der Wolf war vor der Auswilderung mit einem Sender ausgestattet worden, sodass sein Standort nachvollzogen werden kann.

Nach Behördenangaben wird das Jungtier im Rahmen des "LIFE Wild Wolf"-Projekts länderübergreifend überwacht. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (49, Grüne) sprach von einer "Auswilderung auf Bewährung".