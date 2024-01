Nackte Plastik-"Merkel" sitzt neben Theater: Zufall oder politisches Statement?

Hamburg - Das Thalia Theater in Hamburg-Ottensen erhält in den vergangenen Tagen nicht nur wegen der am Sonntag gestarteten "Lessingtage 2024" viel Aufmerksamkeit, sondern auch wegen einer riesigen Plastik-Statue, die auf einem Container neben dem Theater-Gebäude thront und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (69) verdächtig ähnlich sieht.