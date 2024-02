Platzverweise, Strafanzeige und Angriff auf Polizisten bei Demo gegen Abriss der Sternbrücke

Hamburg - Am frühen Montagmorgen haben rund 180 Leute für einen sofortigen Baustopp an der Sternbrücke demonstriert. Im Zuge der nicht angemeldeten Versammlung haben sich mehrere Teilnehmer – teils mit Gewalt – geweigert, die zwischenzeitlich gesperrte Max-Brauer-Allee wieder zu verlassen und die Polizei musste einschreiten.

Demonstranten fordern einen Baustopp. © Lenthe-Medien

Mit "Baustopp Jetzt!"-Schildern ausgerüstet, hatten sich die Gegner des Neubaus der Sternbrücke bereits gegen 6.30 Uhr vor dem Gebäude des ehemaligen Nachtclubs "Waagenbau" versammelt.

Erst am Sonntag hatte die "Initiative Sternbrücke" kurzfristig zu der Demo aufgerufen. In der Annahme, dass der Abriss des Kultclubs am heutigen Montag startet.

Am Freitag war der für den Neubau der Sternbrücke notwendige Planfeststellungsbeschluss nach vier Jahren nach Antragstellung vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) genehmigt worden.

Eigentlich plante die DB die Maßnahmen für die Abriss-Arbeiten "unverzüglich durchzuführen", sobald dieser vorliegt, wie ein Bahnsprecher vergangene Woche gegenüber TAG24 bestätigte. Für den Neubau sollen bis Ende Mai fünf Gebäude abgerissen und 40 Bäume gefällt werden.

Doch bis zum Ende der Demo gegen 8 Uhr war von den besagten Durchführung der Abriss-Maßnahmen noch nichts zu sehen.

Nach Angaben der Initiative durfte die Bahn heute nicht mit den Bauarbeiten anfangen, da sie die festgelegten Schutzauflagen vom EBA zugunsten der Anwohner und der Umwelt bisher nicht vollständig erfüllt habe.