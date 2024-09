07.09.2024 12:52 CDU setzt auf Thering als Tschentscher-Herausforderer

Die Hamburger CDU zieht mit Dennis Thering als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl am 2. März 2025. Am Samstag wählte ihn die Landesvertreterversammlung.

Hamburg - Die Hamburger CDU zieht mit Dennis Thering (40) als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl am 2. März kommenden Jahres. Dennis Thering (40, CDU) fordert den amtierenden Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) bei der Bürgerschaftswahl 2025 heraus. © Markus Scholz/dpa Eine Landesvertreterversammlung wählte den 40 Jahre alten Landes- und Fraktionsvorsitzenden mit knapp 92 Prozent auf Platz eins der Landesliste. 100 von 109 Stimmberechtigte votierten für ihn, acht gegen ihn, es gab eine Enthaltung. Insgesamt sollten bei der Vertreterversammlung 60 Listen- und vier Nachrückerplätze vergeben werden. Vor seiner Wahl hatte Thering seine Partei in einer emotional gehaltenen Rede auf einen "Dreikampf" mit SPD und Grünen eingeschworen. Hamburg Politik Pro-Palästina-Protestcamp in Hamburg wird vorzeitig abgebaut "Die CDU Hamburg ist wieder da", sagte er und verwies auf gute Umfrage- und Wahlergebnisse bei den Bezirks- und Europawahlen. Die Landesvertreterversammlung stimmte deutlich für Thering. © Markus Scholz/dpa "Wir sind fleißig und wir arbeiten hart - und deshalb werden wir die Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr auch gewinnen." Die CDU sei "die einzige Alternative zu diesem rot-grünen Murks im Hamburger Rathaus".

Titelfoto: Markus Scholz/dpa