Drastischer Ärztemangel in Hamburg: Kinder trifft es besonders hart

Hamburg - Gerade die Gesundheitsversorgung für Kinder ist in einigen Hamburger Stadtteilen desaströs, findet die Linke und will das ändern.

Kinder müssen regelmäßig zu vorgeschriebenen U-Untersuchungen. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Die Fraktion will deswegen in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch beantragen, die bestehenden lokalen Stadtteilgesundheitszentren zu kommunalen Gesundheitszentren auszubauen. Vier weitere Anlaufstellen mit haus- und kinderärztlicher Versorgung sollen in Stadtteilen mit besonders angespannter Lage errichtet werden.

Von der schlechten Versorgung sind insbesondere die einkommensärmeren Viertel betroffen. Armut sei ein Gesundheitsrisiko, so die Linke. Das habe drastische Auswirkungen: Auf der Veddel sterben die Menschen im Durchschnitt elf Jahre früher als in reicheren Vierteln.

Es gebe mehr Erkrankungen und eine auffällige Unterversorgung hinsichtlich der sozialen und gesundheitlichen Infrastruktur.

Vor allem im Hamburger Süden und Osten ist es kritisch, stellte erst vor Kurzem der Senat auf eine Kleine Anfrage der Linken hin fest. Beispielsweise ist in Harburg die Anzahl der Kinderärzte innerhalb des vergangenen Jahres um drei gesunken.