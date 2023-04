Festnahme bei SPD-Veranstaltung: Mann stürmt auf Bürgermeister Tschentscher zu

Tschentschers Personenschützer hätten den Mann von der Bühne geschoben. Polizisten nahmen den 69-Jährigen fest. Dabei habe er sich gewehrt und getreten. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Was den Mann so aufgebracht hatte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Tschentscher habe vor rund 130 Gästen gesprochen.

Einen Tag vor dem Hamburg-Besuch des britischen Königs Charles III. wurde das Rathaus mit Farbe besprüht. © Bodo Marks/dpa

Nach einer Blockadeaktion an den Elbbrücken am 25. März hatte die Polizei zwei Klimaaktivisten in Gewahrsam genommen. Das Landgericht ordnete am 29. März ihre Freilassung an.

Zwei andere Aktivisten, die am 28. März an einer Blockadeaktion im Hafen teilgenommen hatten, sollten nach einer Entscheidung des Amtsgerichts bis Gründonnerstag in Gewahrsam bleiben.

Die Polizei ermittelt außerdem gegen zwei Männer im Alter von 19 und 24 Jahren, die am vergangenen Donnerstag vor dem Besuch von König Charles III. und Camilla orange Farbe ans Rathaus gesprüht hatten.