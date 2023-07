Gallina über AfD-Aussage von CDU-Chef Merz: "Demokratien sterben schleichend"

Hamburg - Huch? CDU -Chef Friedrich Merz (67) scheint neuerdings zwischen Bundes-, Landes- sowie der kommunalen Ebene zu unterscheiden und eine Kooperation mit der AfD auf Bezirksebene in Betracht zu ziehen. Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina ( Grüne , 40) sieht darin eine große Gefahr und verweist auf viele Beispiele der Geschichte.

So auch von der Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina, die auf Twitter auf Gefahr einer Kooperation mit Rechtsextremisten und Beispiele der Geschichte hinwies.

Anscheinend zumindest auf kommunaler Ebene. "Es wird keine Beteiligung der AfD an einer Regierung geben, jedenfalls nicht mit uns. Und sie werden auch keine Mehrheit dafür bekommen", betonte der CDU-Chef zwar im Gespräch. Dennoch führte er weiter aus, dass sich das lediglich auf gesetzgebende Körperschaften, also Europäisches Parlament, Bundestag und Landtage beziehe. "Kommunalpolitik ist etwas anderes als Landes- und Bundespolitik", sagte der 67-Jährige: "Auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten."

Hat sich Friedrich Merz in einem ZDF -Sommerinterview etwa gegen ein Parteiverbot der AfD ausgesprochen?

So habe die Geschichte oft genug gezeigt, "dass Zusammenbrüche von Demokratien in der Geschichte eines lehrten, dass extreme Polarisierungen für Demokratien tödlich sein können."

"Kein Fußbreit den Faschisten", zitiert sie, die in ihren Augen einzige Strategie, die Aussicht auf Erfolg hat, im Hinblick auf den Erhalte der Demokratie, aus dem Buch "Wie Demokratien sterben" von Steven Levitsky (55) und Daniel Ziblatt (50).

Ihr Lösungsvorschlag? Anstatt eine Kooperation mit rechtsextremen Parteien überhaupt in Betracht zu ziehen, müssen alle demokratischen Parteien zusammenarbeiten und weiterhin eine Front bilden. Nur so könne man die faschistischen "Wahlrivalen" zurückschlagen, so Gallina.

"Ich wünsche mir, dass die CDU diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in eine innerparteiliche Debatte über den richtigen Kurs im Umgang mit der #NoAfD nimmt. Demokratien sterben heute schleichend und nicht mehr unbedingt mit dem großen Knall. Lasst uns das gemeinsam verhindern."