Hamburg: Haben bestimmte Supermärkte bald sonntags geöffnet?

Wird es solche automatisierten Mini-Supermärkte auch bald in Hamburg geben? © Boris Roessler/dpa

Vorbild ist dabei Hessen. Dort haben die regierende Koalition aus CDU und SPD zusammen mit der Oppositionspartei FDP vor wenigen Tagen einen Gesetzentwurf in den Landtag zur Öffnung von automatisierten Mini-Supermärkten an Sonn- und Feiertagen eingebracht.

Konkret geht es um Selbstbedienungsläden ohne Verkaufspersonal mit einer Fläche bis 120 Quadratmeter, die nur Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Käufer scannen selbst und bezahlen anschließend per Karte oder App.

"Hessen zeigt Hamburg, wie es geht", sagte Andreas Moring (45), Vize-Landeschef der FDP Hamburg. In der Hansestadt gebe es bereits viele Supermärkte, Kioske und Eckläden mit Selbstzahler-Kassen. Automatisierte Geschäfte gibt es hier allerdings nicht.

"Einkaufen an jedem Tag ist in digitalen Zeiten Standard und vor allem an Sonn- und Feiertagen echte Lebensqualität", so Moring.