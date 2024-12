Müllabfuhr, Abwasser und mehr: Hamburg erhöht Gebühren, schweigt aber über Details

Die Müllabfuhr in Hamburg wird teurer. © Marcus Brandt/dpa

Zwar gibt die Finanzbehörde in ihrer Mitteilung Durchschnittswerte und Einzelbeispiele an, doch was sich im Detail ändert, geht daraus nicht hervor. Alle Änderungen sollen in Kürze im Hamburger Amtsblatt veröffentlicht werden. Die neuen Gebühren treten zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Unter anderem steigen die Beiträge für Müllabfuhr, Wegereinigung sowie Abwasser und Regenwasser. Dagegen soll es nach Aussagen von Finanzsenator Andreas Dressel (49, SPD) bei Parkgebühren, Gebühren für Baugenehmigungen von Wohngebäuden im vereinfachten Verfahren und Sperrmüllgebühren keine Erhöhung zum Jahreswechsel geben.

Müllgebühren: Die Abfallentsorgung mit sogenannten Umleer- und Einwegbehältern wird um 4,8 Prozent teurer.

Laut Senat kostet das den durchschnittlichen Hamburger Haushalt im Geschosswohnungsbau jährlich 11,88 Euro mehr.