Wenn die Gen-Z vergessen wird: fritz-kola macht Politik klare Ansagen

Per Flaschenpost bringt das Hamburger Getränkeunternehmen fritz-kola die Wünsche und Visionen der Generation Z auf den Verhandlungstisch der Politiker im Bundestag. © fritz-kola

TAG24: Was hat Sie dazu bewegt, die Wünsche der Gen Z per Flaschenpost direkt in den Bundestag zu bringen?

Seit Jahren sinkt der Anteil der jungen Menschen unter den Wahlberechtigten. [...] Gleichzeitig sind das aber genau die, die am meisten von den Zukunftsentscheidungen betroffen sind. Das war für uns die Motivation, dieser Gruppe eine Stimme [...] zu geben [...]. Mit unseren Flaschen haben wir unser mächtigstes Kommunikationsmittel genutzt. Briefe muss man nicht öffnen, Plakate kann man übersehen - aber wer eine Flasche in der Hand hält, muss auch auf das Etikett schauen.

TAG24: Die Botschaften sind also nicht zu übersehen?

Mirco: Auf jeden Fall! Auf den Flaschen hat unser Logo Platz gemacht für Sprechblasen mit den verschiedenen Gen-Z-Botschaften. Das ist eine deutliche Design-Anpassung [...]. Und wer immer noch Schwierigkeiten hat: Vor dem Bundestag haben wir eine XXL-Flasche aufgestellt, bei der es dann gar keine Ausreden mehr geben kann.

TAG24: Welche zentralen Anliegen der Gen Z haben sich aus der Kampagne herauskristallisiert?

Mirco: Das Thema soziale Gerechtigkeit nimmt große Relevanz bei den jungen Menschen ein. [...] Am Ende haben wir uns auf 16 Botschaften festgelegt. Etwa: "Wir fordern: Chancengleichheit, auch wenn nicht alle gleich sind" oder "To-dos für die Politik: Bildung, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit". Knappe, deutliche, ehrliche Botschaften, die bewegen.