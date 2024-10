Würde Sonntag gewählt werden: Diese Partei ist trotz Verluste stärkste Kraft in Hamburg

Hamburg - Vier Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die regierende SPD laut einer Umfrage weiter stärkste Kraft. Würde in der Hansestadt bereits an diesem Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten trotz Verlusten auf 30 Prozent, wie eine vom "Hamburger Abendblatt" in Auftrag gegebene Umfrage des Instituts Forsa ergab.