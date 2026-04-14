Reeperbahn wird 400: St. Pauli startet Jubiläumsjahr mit großem Foto-Projekt

Hamburg - Am 30. April wird offiziell das Jubiläumsjahr der Reeperbahn eingeleitet. Die weltberühmte Straße im Hamburger Stadtteil St. Pauli wird 400 Jahre alt. Zum Jubiläum zeigt Fotograf Andreas Muhme (56) in Zusammenarbeit mit dem BID Reeperbahn+ und "Ströer" eine digitale Ausstellung seines Langzeitprojekts "Faces of St. Pauli".

Seit 2019 porträtiert Andreas Muhme (56) unter dem Titel "Faces of St. Pauli" Menschen seiner Herzensheimat St. Pauli. Seit diesem Jahr dabei: Carsten Marek, Besitzer der Kultkneipe "Zur Ritze". © Tag24/Madita Eggers

Dabei sind auch neue Porträts Hamburger Persönlichkeiten, die Muhme Ende Februar erstmals auf der Pressekonferenz zu "400 Jahre Reeperbahn" präsentierte.

Bis zum Ende des Jubiläums möchte der Künstler 400 "Faces" in seiner Serie verewigen. 100 ausgewählte Porträts des Zeitdokuments werden ab dem 30. April für zehn Tage in und um St. Pauli auf zehn digitalen Medienträgern gezeigt.

Besucherinnen und Besucher sollen dabei Gesichter kennenlernen, die den Stadtteil prägen - darunter bekannte Persönlichkeiten wie Dragqueen Olivia Jones (56), aber auch Menschen aus Kunst- und Kneipenszene, politisch und sozial Engagierte sowie Gestrandete.

Die Ausstellung im öffentlichen Raum zeigt die Porträts jeweils verdeckt und unverdeckt. Die Aufnahmen sind in Schwarzweiß gehalten und mit Ringblitz fotografiert. "Muhmes Bilder kennen keinen Weichzeichner und keine Makulatur, weil auch der Stadtteil ohne auskommt", heißt es in einer Mitteilung.

"Die Reeperbahn war und ist unvergleichbar", betont Andreas Muhme. "Ich wünsche mir, dass dies so bleibt, auch wenn sich die Zeiten permanent wandeln. Meine Fotos sollen zeigen, wie hoch der Preis wäre, wenn Hamburg den Kiez, so facettenreich, wie er ist, verliert."