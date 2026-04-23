23.04.2026 15:15 Weltpremiere: Reeperbahn bekommt als erste Straße eigenes Stickerheft

Anlässlich ihres 400. Geburtstags wurde "Hamburgs sündige Meile" in 276 Stickern verewigt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Morgens 11 Uhr auf der Reeperbahn: Im Büro von Alexander Böker und Oliver Wurm wird eine im wahrsten Sinne des Wortes kleine Weltpremiere (zum Einkleben) vorgestellt: das weltweit erste Panini-Heft für eine einzelne Straße. Anlässlich ihres 400. Geburtstags wurde "Hamburgs sündige Meile" in 276 Stickern verewigt. Ab dem morgigen Freitag kann dann die Davidwache gegen Olivia Jones (56) getauscht werden und das nicht nur in der Hansestadt!

Oliver Wurm und Alexander Böker von "Juststickit!" am Donnerstag in ihrem Büro an der Reeperbahn. © Tag24/Madita Eggers Böker und Wurm haben 2009 das Unternehmen "Juststickit!" mit der Idee gegründet, regionale Sammelprojekte umzusetzen und damals mit dem Heft "Hamburg sammelt Hamburg" begonnen. Inzwischen haben sie bundesweit 75 unterschiedliche Kollektionen produziert, wobei das Sammelheft über den Kiez schon jetzt eines ihrer Highlights sei, wie sie am Donnerstag bei der Pressekonferenz verrieten. "Es ist fast schon eine überfällige Idee", so Oliver Wurm gegenüber TAG24. "Das Stickersammeln verbindet Generationen und lebt von Orten mit Geschichte, über die Großeltern genauso erzählen können wie Enkel." Die Reeperbahn sei genau so ein Ort. Reeperbahn Reeperbahn wird 400: St. Pauli startet Jubiläumsjahr mit großem Foto-Projekt "Sie ist Deutschlands bekannteste Straße, wahrscheinlich sogar neben dem Broadway eine der bekanntesten der Welt. Und wenn dieses Panini-Gefühl auf die Reeperbahn trifft, kommen zwei Weltmarken zusammen!" Um den Familiengedanken weiterzuführen, war Böker und Wurm wichtig, das Album bewusst jugendfrei zu gestalten. Das Thema Rotlicht, das untrennbar zur Reeperbahn gehört, wird zwar aufgegriffen, aber nicht explizit dargestellt. Stattdessen stehen historische Einordnung und die Hintergründe im Vordergrund. Das Heft entstand in Zusammenarbeit mit dem "BID Reeperbahn +" und der IG St. Pauli und bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 400. Geburtstag der Reeperbahn. Inhaltlich wurden Böker und Wurm von der Historikerin Eva Decker sowie dem Museum für Hamburger Geschichte unterstützt.

Ab Freitag ist das Reeperbahn-Sammelheft bundesweit erhältlich. © Tag24/Madita Eggers

Reeperbahn-Sammelheft: Beamte der berühmten Davidwache als Glitzer-Sticker vertreten

Auch gesellschaftliche Botschaften finden Platz. Der Leitsatz "Lieb sein – no racism, no homophobia, no sexism" steht stellvertretend für die Haltung des Projekts und die Werte, die vermittelt werden sollen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD, l.) steht laut den Machern "voll und ganz hinter dem Projekt". © Tag24/Madita Eggers Auf 52 Seiten nehmen Alexander Böker und Oliver Wurm die Sammelnden mit auf eine bunte und vielseitige Reise durch die Geschichte und Gegenwart der Reeperbahn sowie des umliegenden Stadtteils St. Pauli. Das Heft verbindet historische Einblicke mit persönlichen Geschichten, bekannten (Kult-)Orten und prägenden Figuren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Kiez-Persönlichkeiten: "Menschen sammeln gerne Menschen", weiß Wurm. Ergänzt werden die einzelnen Sticker im Heft durch kurze Infotexte, die Hintergründe und Biografien greifbar machen. Reeperbahn Polizeieinsatz auf der Reeperbahn: Mann mit Waffe gesichtet Zu den besonderen Geschichten zählt auch die Zusammenarbeit mit der berühmten Davidwache: Nach einer Presseanfrage wurden die Macher direkt dorthin eingeladen. Für ihren Auftritt im Heft hatten die sogenannten bürgernahen Beamten allerdings eine klare Bedingung: "Es hieß: 'Unsere Jungs wollen Glitzer-Sticker werden'." Gesagt, getan – insgesamt sind für das Reeperbahn-Sammelheft 24 Motive mit Glitzereffekt entstanden.

Erstmals als Panini-Sticker: Fotografien von Andreas Muhme