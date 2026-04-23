Weltpremiere: Reeperbahn bekommt als erste Straße eigenes Stickerheft
Hamburg - Morgens 11 Uhr auf der Reeperbahn: Im Büro von Alexander Böker und Oliver Wurm wird eine im wahrsten Sinne des Wortes kleine Weltpremiere (zum Einkleben) vorgestellt: das weltweit erste Panini-Heft für eine einzelne Straße. Anlässlich ihres 400. Geburtstags wurde "Hamburgs sündige Meile" in 276 Stickern verewigt. Ab dem morgigen Freitag kann dann die Davidwache gegen Olivia Jones (56) getauscht werden und das nicht nur in der Hansestadt!
Böker und Wurm haben 2009 das Unternehmen "Juststickit!" mit der Idee gegründet, regionale Sammelprojekte umzusetzen und damals mit dem Heft "Hamburg sammelt Hamburg" begonnen.
Inzwischen haben sie bundesweit 75 unterschiedliche Kollektionen produziert, wobei das Sammelheft über den Kiez schon jetzt eines ihrer Highlights sei, wie sie am Donnerstag bei der Pressekonferenz verrieten.
"Es ist fast schon eine überfällige Idee", so Oliver Wurm gegenüber TAG24. "Das Stickersammeln verbindet Generationen und lebt von Orten mit Geschichte, über die Großeltern genauso erzählen können wie Enkel." Die Reeperbahn sei genau so ein Ort.
"Sie ist Deutschlands bekannteste Straße, wahrscheinlich sogar neben dem Broadway eine der bekanntesten der Welt. Und wenn dieses Panini-Gefühl auf die Reeperbahn trifft, kommen zwei Weltmarken zusammen!"
Um den Familiengedanken weiterzuführen, war Böker und Wurm wichtig, das Album bewusst jugendfrei zu gestalten. Das Thema Rotlicht, das untrennbar zur Reeperbahn gehört, wird zwar aufgegriffen, aber nicht explizit dargestellt. Stattdessen stehen historische Einordnung und die Hintergründe im Vordergrund.
Das Heft entstand in Zusammenarbeit mit dem "BID Reeperbahn +" und der IG St. Pauli und bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 400. Geburtstag der Reeperbahn. Inhaltlich wurden Böker und Wurm von der Historikerin Eva Decker sowie dem Museum für Hamburger Geschichte unterstützt.
Reeperbahn-Sammelheft: Beamte der berühmten Davidwache als Glitzer-Sticker vertreten
Auf 52 Seiten nehmen Alexander Böker und Oliver Wurm die Sammelnden mit auf eine bunte und vielseitige Reise durch die Geschichte und Gegenwart der Reeperbahn sowie des umliegenden Stadtteils St. Pauli.
Das Heft verbindet historische Einblicke mit persönlichen Geschichten, bekannten (Kult-)Orten und prägenden Figuren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Kiez-Persönlichkeiten: "Menschen sammeln gerne Menschen", weiß Wurm.
Ergänzt werden die einzelnen Sticker im Heft durch kurze Infotexte, die Hintergründe und Biografien greifbar machen.
Zu den besonderen Geschichten zählt auch die Zusammenarbeit mit der berühmten Davidwache: Nach einer Presseanfrage wurden die Macher direkt dorthin eingeladen.
Für ihren Auftritt im Heft hatten die sogenannten bürgernahen Beamten allerdings eine klare Bedingung: "Es hieß: 'Unsere Jungs wollen Glitzer-Sticker werden'." Gesagt, getan – insgesamt sind für das Reeperbahn-Sammelheft 24 Motive mit Glitzereffekt entstanden.
Erstmals als Panini-Sticker: Fotografien von Andreas Muhme
Ebenfalls vertreten ist der Fotograf Andreas Muhme (56) mit einer ganzen Doppelseite zu seinem Langzeitprojekt "Faces of St. Pauli".
12 Porträts aus seinen inzwischen fast 400 Fotos sind nun ebenfalls als Sticker im Album zu finden. "Das ist ein krasses Gefühl", so Muhme im TAG24-Gespräch. Die Auswahl sei jedoch "die Hölle" gewesen.
Schlussendlich entschied sich der Künstler für eine Mischung aus bekannten und/oder verdeckten Gesichtern – ein Markenzeichen seines Projekts, das bewusst mehr Aufmerksamkeit auf seine Fotos lenken soll. Dabei sind unter anderem St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (33) und die Burlesque-Künstlerin Eve Champagne (41).
Ein besonderes Merkmal des Albums ist der interaktive Ansatz: Es soll nicht nur gesammelt, sondern erlebt werden. Gutscheine und Aktionen im Heft laden dazu ein, den Stadtteil aktiv zu entdecken. "Man kann den Kiez wirklich mit dem Album auch erleben", so Wurm.
Ergänzt wird das Konzept durch ein XXL-Gewinnspiel für einen oder eine glückliche Sammlerin. Voraussetzung ist natürlich, dass alle 276 Sticker erfolgreich eingeklebt wurden.
Zum Start wurden 250.000 Tüten (je 80 Cent) mit insgesamt 1,25 Millionen Stickern Panini-getreu in Italien produziert. Erhältlich ist das Album an über 1000 Verkaufsstellen in Hamburg und Umgebung sowie an großen Bahnhöfen in ganz Deutschland: "Wir wissen natürlich, dass die Reeperbahn ein Thema ist, was die Leute auch bundesweit interessiert", so Wurm.
Aufgrund der hohen Nachfrage rechnen die Macher bereits jetzt mit Nachdrucken. Die Sticker und das Heft gibt es auch online auf reeperbahnsammeln.de.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers