"Frei Schnauze und aus dem Bauch heraus": Neue Personality-Show gibt Kiez-Größen eine Bühne

Hamburg - Jedes Jahr besuchen 25 Millionen Touristen Hamburgs Kult-Stadtteil St. Pauli. Und das nicht, um auf den fragwürdigen Trend des "Flatrate-Saufens" aufzuspringen, sondern wegen der Geschichten der einzelnen Kiez-Persönlichkeiten, meint TV-Autorin und Produzentin Jasmin Taiebi im Gespräch mit TAG24 . Um genau diesen eine Bühne zu geben, hat sie die neue Personality - Show "Kiezlife Live" zum Leben erweckt, die am 7. November Premiere in der Hamburger Ritze auf der Reeperbahn feiert.

V.l.n.r.: Moderatorin und Produzentin von "Kiezlife Live" Jasmin Taiebi zusammen mit Lars Gottschalk, Eric Burton und Franz Schepers im Boxkeller der Hamburger Ritze. © Franz Schepers

Jasmin lebt selbst seit acht Jahren auf St. Pauli und kann sich nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu leben: "Es ist wie ein Dorf, wo jeder machen kann, was er will!" Tatsächlich ist auch die Idee für "Kiezlife Live" aus einer Nachbarschaftssituation entstanden.

2023 organisierte sie ihrer Ex-Nachbarin Ricarda Belmar, die alte Bordelle auf dem Kiez in Ferienappartements umbaut, einen Beitrag in der RTL-Sendung "Punkt 12" und habe sich schon währenddessen gedacht: "Die Frau braucht ein eigenes Format, sie ist einfach fantastisch!"

Doch die Suche nach einem Sendeplatz verlief vergebens. "Und dann dachte ich: Mache ich halt was Eigenes, das nötige Know-how habe ich!"

Gesagt, getan. Zusammen mit "A.S.S. Concerts GmbH" arbeitet die selbständige Produzentin seit neun Monaten an ihrem neuen Personality Show-Format, in dem die unterschiedlichsten Kiez-Persönlichkeiten Episoden aus ihren bewegten Leben erzählen werden.

Die Kult-Kneipe "Zur Ritze" ist dabei Kooperationspartner. "Wenn dort etwas stattfindet, hat das einen Stallgeruch - mehr St. Pauli geht nicht", betont Jasmin im Gespräch. Gerade mit Kiez-Größe Carsten Marek (64) als Betreiber: "Er ist ein Türöffner für sämtliche Persönlichkeiten auf St. Pauli!"

An Kontakten mangelte es Jasmin aber nicht, sie selbst habe sich über die Jahre auf St. Pauli sehr gut vernetzt: "So komme ich an Leute heran, die nicht überall so offen reden würden und das ist mein großer Pluspunkt."