"Für alle, die nicht wissen, wie man sich benimmt": Fliesenteppich an S-Bahn-Eingang macht Ansage an Reeperbahn-Besucher

Hamburg - Im Rahmen des 400-jährigen Jubiläums der Hamburger Reeperbahn wurde am Mittwoch ein neues Kunstwerk am S-Bahn-Eingang der Partymeile enthüllt. TAG24 hat herausgefunden, was es mit dem bunten Fliesenteppich auf sich hat.

Am Mittwoch wurde das neue Kunstwerk an der S-Bahn-Säule der Reeperbahn feierlich eingeweiht. © Alice Nägle/TAG24

Mittwoch, 10.30 Uhr, eine Burlesque-Tänzerin performt laut einen Rock-Song mitten auf dem Gehweg. Das passiert nirgendwo anders als auf Hamburgs weltberühmter Straße, der Reeperbahn.

Die Kultmeile feiert in diesem Jahr 400-jähriges Jubiläum und hat deshalb an der in der Mitte beheimateten gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle ein besonderes Geschenk erhalten: einen bunten Fliesenteppich, der die "10 Kiezgebote" abbildet - eine kreative Abfolge von Verhaltensregeln der Vergnügungsstraße.

Ausgewählt für die Anbringungen wurde die S-Bahn-Säule aus zwei Gründen. Zum einen nutzen "11,6 Mio. Menschen diese Haltestelle im Jahr", betonte Anjes Tjarks (45, Grüne), Senator für Verkehr und Mobilitätswende bei der feierlichen Einweihung am Mittwoch. Zum anderen wolle man allen Gästen der Reeperbahn eine Freude, aber gleichzeitig auch eine Ansage machen.

"Für alle, die nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat", schmunzelte der Politiker. "Das ist ein gelungener Ort und ein gelungenes Kunstwerk. Es macht unsere S-Bahn einzigartiger."

Das unterschreibt auch Julian Staron vom Quartiersmanagement BID Reeperbahn+, die das Projekt gemeinsam mit den beiden Designern initiiert haben. Die 55-Jährige hat sich noch einmal extra ins Zeug gelegt, um die Idee zum Jubiläum zu verwirklichen. Und es sei alles andere als einfach gewesen, gab sie im Gespräch mit TAG24 zu.

"Ich konnte nicht glauben, dass mir niemand sagen konnte, wem diese Säulen gehören", erklärte sie. "Ich dachte, es kann nicht sein, dass die so schäbig hier rumstehen. Deswegen habe ich mich dann ein bisschen festgebissen und wollte es herausfinden."

Und das tat sie. Es handle sich um Lüftungsschächte der Anlage der Reeperbahn, weshalb die Verantwortung dafür letztlich auf Bundesebene liege. Umso mehr erfülle es die Staron nun mit Stolz, das fertige Projekt an den grauen Betonpfeilern zu betrachten. "Ich glaube, wir haben damit bleibende Werte geschaffen."