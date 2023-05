Kiez-Legende Michel Ruge: "Auf St. Pauli wurde bis Anschlag gelebt"

Hamburg - Der Hamburger Michel Ruge (53) ist auf dem Kiez aufgewachsen, war als Jugendlicher Mitglied in der berüchtigten Bomberjackengang "Breakers", später Türsteher, Personenschützer, Schauspieler und Kampfkünstler. Er hat Bestseller geschrieben, in Los Angeles, München oder Berlin gewohnt. Nach Hamburg zieht es ihn immer wieder zurück. "Einmal Kiez, immer Kiez." Ein Gespräch.

Da hat es natürlich geknallt und wir Kinder haben das nachgemacht. Das waren unsere Vorbilder. Als Vergleich hatten wir ja nur die Lehrer an der Schule und die Malocher. So wie ein Malocher wollte ich nicht enden, das fand ich schrecklich. Die haben immer schlechte Laune gehabt, machten immer einen unglücklichen Eindruck. Hatten nie Zeit für ihre Kinder. Und wie die Lehrer zu werden, war auch keine Alternative.

TAG24: Heute ist vieles cleaner, vieles hier geregelter, das Urtümliche oft künstlich am Leben gehalten. Und dennoch gibt es auf dem Kiez noch vieles zu sehen, was für sicherlich einige Leute nicht unbedingt eine kindgerechte Umgebung darstellt. War es nicht früher noch gefährlicher?

Michael Ruge: In den Siebzigern war St. Pauli noch ein reines Arbeiterviertel. Auch den Hafen fand man noch im Stadtteil. Viele Flächen waren noch nicht bebaut, es gab überall noch Freiräume für uns Kinder. Wir haben viel auf Baustellen gespielt, sind in Autos rein, haben die kurzgeschlossen. Da war ich noch nicht mal zwölf, da war ich zehn, zwölf. Wir haben Sachen geklaut, uns ausprobiert, es war einfach viel mehr möglich.

Michel Ruge (l.) als Kind mit einem Freund auf dem Kiez. © Gesche Cordes

TAG24: Wie sah das reale Leben hier aus?

Ruge: Die Leute haben am Anschlag gelebt. Meine Tante hatte eine Eckkneipe, "Betten Voss", mit Durchgang zu einem Hotel. Da wurde immer gefeiert. Sie hatte über Jahrzehnte nicht mal einen Schlüssel, es war ja immer geöffnet. Da war jetzt um diese Uhrzeit am Nachmittag schon Halligalli. Ich trinke heute nicht mal zehn Prozent von dem, was meine Eltern und deren Freunde und Bekannte damals getrunken haben. Hier, in so einem Hafenviertel, da wurde sich getroffen, da wurde sich gehauen, mein Stiefvater hat, glaube ich, dreimal die ganze Kneipe und auch ein paar Mal bei uns die Küche zerlegt. Das war normal.

Hier waren die Tragödien andere als zum Beispiel in Blankenese. Da war es mehr die seelische Gewalt. Man hat die Kinder dann mit Liebesentzug bestraft, ich kenne Leute, die mussten ihre Eltern früher siezen. Da hat man so einen Abstand geschaffen.

Ich habe mir lieber eine gefangen, als dass ich Eltern gehabt hätte, die so eine Kälte versprühen.

TAG24: Sie haben gerade schon die Zeit der Straßengangs angesprochen, von der auch Ihr autobiografischer Debütroman "Bordsteinkönig" handelt. Sie selbst waren bei den "Breakers". Hamburg war eine Hochburg, es gab noch andere Gangs, etwa die "Streetboys" oder die "Champs". Obwohl jede zeitgeschichtliche Epoche, jede Strömung, jede noch so kleine Gruppe heutzutage untersucht scheint, wurde die Zeit der Jugendgangs, auch Bombergangs genannt, bis heute nicht so richtig untersucht. Dabei gab es die zu Beginn der 80er-Jahre in vielen westdeutschen Städten, nicht nur in Hamburg.

Ruge: Die Jugendgangs waren ein Phänomen. In den Siebziger/Achtziger Jahren gab es den Punk. Es gab die Popper. Die Popper kamen aus dem Bildungsbürgertum. Die Punks kamen im Grunde auch aus dem Bildungsbürgertum oder waren die totalen Assis. Punk war ein politisches Thema, Punk war gegen die Bürgerlichkeit. Das fand die Presse geil. Punk wurde immer porträtiert, es gab Filme, Punk hatte Einfluss auf die Mode.

Wir hingegen haben uns, wenn man so will, wegen dieser Bürgerlichkeit zusammengeschlossen. In diesen Gangs waren viele Kinder von Verlierern aus Billstedt, Mümmelmannsberg, St. Pauli, auch die Neustadt ist damals ein schwieriges Viertel gewesen. Ich habe damals viele Kinder kennengelernt, die intelligent waren, aber benachteiligt, weil sie zum Beispiel Türken sind oder schlecht in der Schule waren.

Weil man eine Ersatzfamilie gesucht hat, hat man sich dann zusammengeschlossen. Aber wir hatten keinen politischen Hintergrund. Wir haben nicht gesagt 'No Future' wie die Punks, wir haben zwar auch Mode kreiert - Mode für Underdogs - Bomberjacken und Fransenjacken zum Beispiel, wir trugen Jogginganzüge in der Öffentlichkeit - aber keine Mode für das Bürgertum. Bei uns herrschte vor allem eine Kultur der Gewalt. Die Jugendgangs waren gefährlicher als die anderen und haben dann ja später auch die Nachhut für St. Pauli gebildet, für die Zuhälter-Gruppen wie die GmbH. Dass dieses Phänomen nicht so richtig untersucht wurde, hat auch mit der Arroganz der Presse damals zu tun.

Es gab ein paar Berichte, aber statt zu gucken, wie das alles entstanden ist, haben sie nur oberflächlich drauf geschaut und uns abgewatscht.