"Active City Arena 2023" startet: Weltklasse-Beachvolleyball, Padel und Dance

Hamburg - Es ist so weit! Am morgigen Donnerstag startet die "Active City Arena 2023" in Hamburg . Vom 25. Mai bis zum 18. Juni warten wie im Vorjahr hochklassige Sportevents auf die Besucher der Arena auf dem Heiligengeistfeld.

Die "German Padel Tour" schlägt vom 9. bis 11. Juni in der "Active City Arena" auf. Der Sport ist eine Art Mischung aus Tennis und Squash. © dpa/EPA/Javier Etxezarreta

Das Besondere am "Queen & King of the Court"-Turnier ist der Modus: So treten immer fünf Teams gleichzeitig gegeneinander an. Ihr Ziel ist es, in mehreren Runden so viele Punkte wie möglich zu sammeln.

"Hamburg ist für mich eine der Beachvolleyball-Hauptstädte der Welt und wir sind sehr stolzer Partner der Stadt. Gemeinsam haben wir uns sehr bemüht, die Active City Arena wieder stattfinden zu lassen", erklärte Wilco Nijland (42), Geschäftsführer des Veranstalters "Sportworx".

Doch nicht nur Beachvolleyball-Fans kommen in der multifunktionalen Arena auf ihren Kosten - vom 9. bis zum 11. Juni schlägt dort auch die "German Padel Tour" auf.

Padel wird als eine Art Mischung aus Tennis und Squash beschrieben und ist laut den Veranstaltern "die am schnellsten wachsende Sportart mit mehr als 18 Millionen Spielern weltweit".

Sowohl für die teilnehmenden Männer als auch für die Frauen wird es dabei um eine Wildcard zur Qualifikation für ein "World Padel Tour"-Event in Deutschland gehen, bei dem die internationale Spitze aufschlagen wird.