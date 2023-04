Ex-Profi Martin Harnik knackt 41 Jahre alten Torrekord in der Oberliga

Am morgigen Freitag (20 Uhr) tritt der Zweitplatzierte bei der dritten Mannschaft des HSV an - die Gelegenheit für Harnik, seinen Oberliga-Rekord noch weiter in die Höhe zu treiben!

Nach der Partie zeigte sich der Ex-Profi dementsprechend glücklich: "Es freut mich natürlich. Es ist was Großartiges, einen Rekord, der so lange Bestand hatte, zu brechen", erklärte Harnik gegenüber dem NDR .

Dass der 35-Jährige weiß, wo das Tor steht, bewies er jahrelang auch auf dem allerhöchsten Niveau in Deutschland. So gelangen ihm in seiner Profi-Karriere 66 Erstliga- und 33 Zweitliga-Tore, 28 Buden im DFB-Pokal sowie sieben Treffer in der Europa League.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte er beim VfB Stuttgart, für den er in 214 Partien 68-mal traf. Für Hannover war er 32-mal in 65 Spielen, für Werder achtmal in 47 Begegnungen, für den HSV dreimal in 23 Spielen und für Fortuna Düsseldorf 13-mal in 30 Matches erfolgreich.