13-Jähriger von Auto erfasst: Teenager lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Ein 13-Jähriger ist am Mittwochabend in Hamburg -Stellingen von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Junge wurde in Hamburg am Mittwochabend von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 22.24 Uhr in der Kieler Straße, auf Höhe der Bushaltestelle "Wördemanns Weg", wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 33-Jähriger mit seinem Kia stadteinwärts in Richtung der B7 unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Der 13-Jährige überquerte demnach - aus Sicht des Kia-Fahrers von links kommend - die Fahrbahn. Es kam zur Kollision, wobei der Junge lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der Teenager in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Laut der Polizei besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und sucht in diesem Zuge nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegengenommen.