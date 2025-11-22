600-PS-Mercedes kracht in Bushaltestelle und wird völlig zerstört

Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg : Am Samstag ist ein hochmotorisierter Mercedes in der Hansestadt in eine Bushaltestelle gekracht.

Der Mercedes und die Bushaltestelle wurden bei dem Crash völlig zerstört. Zum Glück gab es keine Verletzten. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 16.03 Uhr auf der Amsinckstraße/Ecke Billhorner Brückenstraße ereignet.

Demnach war der Fahrer eines Mercedes-AMG GT 63 S (mehr als 600 PS) vermutlich etwas zu schnell unterwegs, als er einem vorausfahrenden Wagen ausweichen musste und daraufhin von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach einen Zaun und kollidierte anschließend mit der Bushaltestelle.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen an der Haltestelle. Auch die Insassen des Mercedes hatten Glück und blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der teure Mercedes und die Bushaltestelle wurden hingegen völlig zerstört. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mussten zwei Fahrbahnen gesperrt werden, die Maßnahmen dauern noch an. Die Polizei ermittelt.