Amateurfußballer stirbt bei Motorradunfall: Verein nimmt Abschied

Hamburg - Ein schreckliches Unglück : Am gestrigen Montag starb ein Mann bei einem Motorradunfall in Hamburg . Offenbar handelte es sich um einen 25-jährigen Amateurfußballer aus der Hansestadt.

Nach TAG24-Informationen soll Hobby-Kicker Braima Jamanca das Opfer sein. Zuletzt war der 25-Jährige für die zweite Mannschaft des SC Victoria Hamburg in der Landesliga im Einsatz gewesen.

Dazu passt, dass der Verein am heutigen Dienstag in einem Instagram-Post Abschied von dem langjährigen Spieler und "treuen Wegbegleiter" des Klubs nahm.

"Braima Jamanca ist mit 25 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen worden", schrieben die Verantwortlichen zu mehreren Schwarz-Weiß-Bildern des jungen Mannes.

Weiter hieß es: "Sein unermüdlicher Einsatz für sein Team, seine Leidenschaft für den Fußball und sein stets positiver Geist haben ihn zu einem geschätzten Mitspieler und Freund der Mitglieder der U23 und darüber hinaus gemacht. Seine positive Energie und sein Lachen waren ansteckend, und seine Liebe zu den Menschen im Klub zum ganzen Umfeld SC Victoria wird uns allen fehlen."

Abgeschlossen wurde der Post mit den Worten: "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Möge er in Frieden ruhen und für immer in unseren Herzen weiterleben."