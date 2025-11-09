Busfahrer übersieht Biker: Mann erleidet mehrere Knochenbrüche

Hamburg - Schlimmer Crash am späten Samstagabend: In Hamburg ist ein 53-jähriger Motorradfahrer von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.

Am Samstagabend ist ein Motorradfahrer in Hamburg von einem Linienbus erfasst worden. Der 53-Jährige erlitt dabei mehrere Knochenbrüche. © NEWS5 / Fabian Höfig

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 22.50 Uhr an der Kreuzung Heidlohstraße/Graf-Johann-Weg im Stadtteil Schnelsen ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Biker stadteinwärts auf der Heidlohstraße unterwegs, als ihn der Fahrer des entgegenkommenden Linienbusses beim Linksabbiegen in den Graf-Johann-Weg übersah.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, woraufhin der 53-Jährige auf den Asphalt stürzte. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam er mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt.