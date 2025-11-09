Busfahrer übersieht Biker: Mann erleidet mehrere Knochenbrüche
Hamburg - Schlimmer Crash am späten Samstagabend: In Hamburg ist ein 53-jähriger Motorradfahrer von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 22.50 Uhr an der Kreuzung Heidlohstraße/Graf-Johann-Weg im Stadtteil Schnelsen ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Biker stadteinwärts auf der Heidlohstraße unterwegs, als ihn der Fahrer des entgegenkommenden Linienbusses beim Linksabbiegen in den Graf-Johann-Weg übersah.
Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, woraufhin der 53-Jährige auf den Asphalt stürzte. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam er mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt.
Die Heidlohstraße musste während der Unfallaufnahme bis circa 23.30 Uhr gesperrt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig