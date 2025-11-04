Crash mit Lkw und HVV-Bus: Zwei Verletzte und Chaos im Feierabendverkehr

Hamburg - Crash im Feierabendverkehr: Am Dienstagnachmittag ist es in Hamburg zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.

Ein Autofahrer krachte mit seinem Wagen in einen Lkw und löste damit eine Kettenreaktion aus. © Lenthe-Medien/Lindner

Ein Sprecher des Lagedienstes bestätigte gegenüber TAG24, dass es gegen 16.45 Uhr auf der Jenfelder Allee gekracht hatte. Ein Autofahrer hatte nach derzeitigen Erkenntnissen einen Stau übersehen.

Sein Wagen krachte von hinten in einen Lkw, woraufhin dieser wiederum nach vorne in andere Fahrzeuge geschoben wurde. Auch ein HVV-Bus wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Laut dem Sprecher wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen bei dem Unfall verletzt - zur Schwere der Verletzungen konnte er allerdings zunächst keine gesicherten Angaben machen.