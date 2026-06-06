Drei Menschen bei Unfall verletzt, darunter fünfjähriges Kind

Hamburg - Unfall am Samstagvormittag im Hamburger Stadtteil Rönneburg! Drei Personen wurden mindestens leicht verletzt - darunter ein Kind (5). Alle wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Die Fahrerin des Škodas musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. © Lenthe-Medien

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 9.05 Uhr auf der Rönneburger Straße auf Höhe der Kreuzung Hanhoopsfeld. Das erklärte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen habe eine Frau ihrem Škoda Fabia die Ausfahrt eines Discounters verlassen und auf die Rönneburger Straße einfahren wollen. Dabei sei es zur Kollision mit einem Mercedes gekommen, der auf der Rönneburger Straße in Richtung Winsener Straße unterwegs gewesen sei.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, musste die Škoda-Fahrerin nach der Kollision von den Rettungskräften aus ihrem Auto befreit werden, da die Fahrertür durch den Aufprall so stark beschädigt wurde, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ.

Unter notärztlicher Begleitung war die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so der Sprecher weiter.