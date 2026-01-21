Drei Wagen entgleist! Sperrung nach U-Bahn-Unfall dauert an

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Am Bahnhof Billstedt ist eine leere U-Bahn am Dienstag gegen 17.30 Uhr in einen Unfall verwickelt gewesen. Auch am Mittwoch dauern die Untersuchungen zur Unfallursache sowie die Streckensperrung noch an.

In Hamburg ist am Dienstagnachmittag eine U-Bahn der Linie U2 entgleist. Auch am Mittwoch dauert die Sperrung auf dem Streckenabschnitt noch an. © Lars Ebner

Dabei sei eine Bahn der Linie U2 mutmaßlich gegen einen Prellbock gefahren, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24 am Dienstagabend. Durch die Wucht des Aufpralls sind drei Wagen entgleist.

Wegen des Vorfalls wurde der Betrieb zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg eingestellt – ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen sei eingerichtet. Außerdem seien Trümmerteile auf ein anderes Gleis gefallen, so der Sprecher weiter. Zu dem Zusammenstoß mit dem Block kam es vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit des Zuges.

Da nach dem Vorfall der Strom abgestellt werden musste, kam zudem ein Zug auf freier Strecke zum Stehen. Dieser wurde evakuiert, woraufhin die reisenden Passagiere mithilfe von Bussen zur nächsten Haltestelle gebracht wurden.



Alle 172 Passagiere blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer der U-Bahn wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus befördert.