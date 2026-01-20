Drei Wagen entgleist! U-Bahn-Unfall sorgt für Streckensperrung

In Hamburg ist am Dienstagnachmittag eine U-Bahn der Linie U2 entgleist. Die betroffene Strecke zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg ist gesperrt.

Von Jana Steger

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am Bahnhof Billstedt ist eine leere U-Bahn am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einen Unfall verwickelt gewesen.

Dabei sei eine Bahn der Linie U2 mutmaßlich gegen einen Prellbock gefahren, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Durch die Wucht des Aufpralls sind drei Wagen entgleist.

Wegen des Vorfalls wurde der Betrieb zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg eingestellt – ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen sei eingerichtet.

Außerdem seien Trümmerteile auf ein anderes Gleis gefallen, so der Sprecher weiter. Zu dem Zusammenstoß mit dem Block kam es vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit des Zuges.

Da nach dem Vorfall der Strom abgestellt werden musste, kam zudem ein Zug auf freier Strecke zum Stehen.

Dieser werde evakuiert und die reisenden Passagiere mithilfe von Bussen zur nächsten Haltestelle gebracht. Die Sperrung der Zugstrecke solle noch bis zum Betriebsschluss andauern.

