Toyota-Fahrer übersieht Motorrad? Eine Person schwer verletzt
Hamburg - Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad sorgte in Hamburg Billstedt am Dienstagnachmittag für eine Straßensperrung.
Wie Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Unfall gegen 16 Uhr in Bereich der Möllner Landstraße / Schleemer Weg.
Mutmaßlich soll ein Toyota-Fahrer die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet haben. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, so die Polizei.
Bei dem Zusammenprall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.
In Höhe des Unfalls war die Möllner Landstraße ungefähr zwei Stunden lang gesperrt.
Laut einem Reporter vor Ort trat aufgrund des Unfalls eine größere Menge Benzin aus, deswegen waren umfangreiche Sicherungs- und Reinigungsarbeiten nötig.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News