Toyota-Fahrer übersieht Motorrad? Eine Person schwer verletzt

Hamburg - Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad sorgte in Hamburg Billstedt am Dienstagnachmittag für eine Straßensperrung.

Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Unfall gegen 16 Uhr in Bereich der Möllner Landstraße / Schleemer Weg.

Mutmaßlich soll ein Toyota-Fahrer die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet haben. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, so die Polizei.

Bei dem Zusammenprall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

In Höhe des Unfalls war die Möllner Landstraße ungefähr zwei Stunden lang gesperrt.