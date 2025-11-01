Flucht vor der Polizei endet mit heftigem Crash

Hamburg - In der Nacht zu Samstag ist ein 24-Jähriger vor der Polizei geflüchtet. In Hamburg -Bergedorf krachte der Mann gegen einen Baum und verletzte sich schwer.

Der 24-Jährige erlitt durch den heftigen Unfall schwere Verletzungen. © NEWS5 / René Schröder

Der 24-Jährige fiel gegen 3.40 Uhr einem Zeugen auf der A1 bei Moorfleet durch seine auffällige Fahrweise auf, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Fahrer in seinem Mietwagen kontrollieren wollte. Im Stellbringweg forderten die Beamten den 24-Jährigen auf, das Auto zu stoppen.

Doch der Mann gab Gas und lieferte sich mit den Einsatzkräften eine Verfolgungsjagd, die ein böses Ende nahm.

Im Felix-Jud-Ring verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte frontal gegen einen Baum.