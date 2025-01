Mann stürzt mit Fahrrad ins Gleisbett, dann fährt die S-Bahn ein!

Hamburg - Dramatischer Unfall in Hamburg ! In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist ein Mann (34) mit seinem Fahrrad ins Gleisbett gestürzt. Kurz darauf fuhr eine S-Bahn ein.

Die alarmierte Feuerwehr musste die S-Bahn mit vereinten Kräften einige Meter nach hinten schieben, um das eingeklemmte Fahrrad zu entfernen. Es war in zwei Teile gerissen worden.

Nur kurz nach der Rettung des Mannes aus dem Gleisbett fuhr eine S-Bahn in den Bahnhof ein und überrollte das noch auf den Gleisen liegende Fahrrad.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte um 0.43 Uhr zum S-Bahnhof Wandsbeker Chaussee alarmiert.

Das Fahrrad des 34-Jährigen wurde von einer einfahrenden S-Bahn überrollt und in zwei Teile gerissen. © Lars Ebner

Aus aktuellem Anlass warnte die Bundespolizei zum wiederholten Male vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen.

"Das Fahrradfahren am Bahnsteig ist verboten und kann wie in diesem Fall zu lebensgefährlichen Situationen führen (...). Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer", teilten die Beamten mit.

Den 34-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Auf richterliche Anordnung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Erstmeldung: 6.41 Uhr. Aktualisiert: 8.13 Uhr