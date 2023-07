Hamburger Senatorin wird bei Unfall schwer verletzt!

Hamburg - Ein Schock für die Hamburger Politik : Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (49, SPD ) ist bei einem Unfall schwer verletzt worden! Der Crash geschah bereits am Dienstag vergangener Woche.

Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (49, SPD) ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Archiv) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Behörde der 49-Jährigen gegenüber der "BILD" bestätigte, musste die Politikerin nach dem schweren Unglück eine Woche im Krankenhaus liegen.

Doch was war genau passiert?

Die Senatorin soll an dem besagten Tag mit einem E-Bike von ihrer Behörde in Wilhelmsburg auf dem Weg zum Rathaus in der Innenstadt gewesen sein.

An der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Brandstwiete soll sie schließlich von einem Ford beim Abbiegen erfasst und zu Boden geschleudert worden sein.

Nach Informationen der Zeitung soll Pein bei dem Unfall eine Platzwunde am Kopf sowie eine schwere Schulterverletzung erlitten haben, die den längeren Klinikaufenthalt notwendig machte.

Am gestrigen Dienstag sei die SPD-Politikerin schließlich entlassen worden, um sich nun zu Hause von dem Crash zu erholen.