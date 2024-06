29.06.2024 17:57 Harley-Fahrer kracht in Fahrrad, das schleudert gegen Transporter

Von Madita Eggers

Hamburg - Kurz nach 16 Uhr hat sich am heutigen Samstag ein schwerer Verkehrsunfall in der Holstenstraße in Hamburg-Altona ereignet. Ein Radfahrer (39) wollte am Samstagnachmittag vom Gehweg aus die Holstenstraße überqueren und wurde dabei von einem Harley-Davidson-Fahrer (56) erwischt. © Blaulicht-News.de Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wollte ein Fahrradfahrer (39) die Straße überqueren und übersah dabei einen heranfahrenden Harley-Davidson-Fahrer (56). Bei der folgenden Kollision wurde der 39-Jährige gegen einen Transporter geschleudert. Er erlitt mehrere Frakturen im Bein und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorrad- und der Transporterfahrer blieben unverletzt. Hamburg Unfall Taxi verunglückt am Hamburger Flughafen: Eine Person wird verletzt Die Holstenstraße ist aktuell noch für den Autoverkehr gesperrt, der hvv-Busverkehr und auch die gleichnamige S-Bahn-Haltestelle seien aber nicht von der Sperrung betroffen, so der Sprecher. Aufgrund der am Freitag begonnenen "Harley Days 2024" sind aktuell Tausende Motorradfahrer in der Stadt unterwegs.

Titelfoto: Blaulicht-News.de