Illegales Wendemanöver? Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg
Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg! Am Donnerstag sind in der Hansestadt zwei Autos zusammengestoßen. Dem Ganzen ging offenbar ein illegales Wendemanöver voraus.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.15 Uhr im Bereich der Harburger Schloßstraße ereignet. Beteiligt waren demnach ein Audi und ein Kia.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Kia-Fahrerin (50) offenbar aus Richtung Seehafenbrücke kommend verbotswidrig wenden, wobei sie jedoch den Audi eines 50-jährigen Fahrers übersah.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt, der Audi-Fahrer zog sich hingegen ein Schleudertrauma zu und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.
Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Gegen 11 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet und die Straße wieder frei. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Lenthe-Medien