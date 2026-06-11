Illegales Wendemanöver? Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg ! Am Donnerstag sind in der Hansestadt zwei Autos zusammengestoßen. Dem Ganzen ging offenbar ein illegales Wendemanöver voraus.

Die beiden beteiligten Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.´ © Lenthe-Medien

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.15 Uhr im Bereich der Harburger Schloßstraße ereignet. Beteiligt waren demnach ein Audi und ein Kia.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Kia-Fahrerin (50) offenbar aus Richtung Seehafenbrücke kommend verbotswidrig wenden, wobei sie jedoch den Audi eines 50-jährigen Fahrers übersah.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt, der Audi-Fahrer zog sich hingegen ein Schleudertrauma zu und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.