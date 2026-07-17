Jugendlicher geht in See unter: Rund 40 Minuten später finden Einsatzkräfte den Jungen

Hamburg - Schreckliche Szene in der Hansestadt: Im Allermöher See im Hamburger Stadtteil Bergedorf ist am Freitagnachmittag ein Jugendlicher untergegangen.

Ein Junge ist am Freitagnachmittag im Allermöher See untergegangen. © Nonstopnews

Gegen 16.50 Uhr rückten circa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr zum See aus, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Nach circa 40 Minuten haben wir ihn dann gefunden", so der Sprecher weiter. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Einsatzkräfte den Jungen aus zehn Metern Tiefe geborgen haben sollen.

Sofort wurde der Teenager vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Klinikum gebracht. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Jungen konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Der Reporter vor Ort berichtete, dass der Teenager reanimiert worden sein soll.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte sollen andere Kinder den Notfall bemerkt haben und daraufhin die Feuerwehr alarmiert haben.