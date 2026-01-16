Lok kollidiert mit Linienbus: Eine Person stirbt, zehn weitere verletzt
Hamburg - Schock am Freitagnachmittag in der Hansestadt Hamburg: Am Bahnübergang Nippoldstraße kollidierte ein Bus des HVV mit einer Lok der Hafenbahn.
Insgesamt gab es durch den Unfall elf betroffene Personen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Eine Person ist durch den Unfall verstorben. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Zwei leicht Verletzte sowie sechs noch leichter verletzte Personen.
Rettungskräfte bargen die Verletzten durch die zerborstene Front des Fahrzeugs. Der Busfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, woraufhin dessen technische Rettung stattfand, so der Sprecher weiter.
Die Polizei sperrte den Unfallbereich für die Rettungsarbeiten, an denen 40 Einsatzkräfte beteiligt waren, weiträumig ab.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass mehrere Personen auf der Fahrbahn gelegen haben. Diese Information konnte der Sprecher allerdings nicht bestätigen. Zur Unfallursache lagen bislang keine Informationen vor.
Für Angehörige der Busfahrgäste wurde eine Sammelstelle an der Bushaltestelle in der Nippoldstraße eingerichtet.

