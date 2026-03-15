Überholmanöver endet in Totalschaden: Mehrere Personen verletzt

Hamburg - Totalschaden nach Zusammenprall: Am Samstagabend endete ein Überholmanöver in Hamburg -Wandsbek in einem Crash. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Nach dem Zusammenprall ist das Auto ein Totalschaden. © Lenthe-Medien/Lindner

Wie der Lagesprecher der Hamburger Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, geschah der Unfall gegen 21.19 Uhr an der Kreuzung Pillauer Straße/Barmwisch.

Laut Zeugenaussagen soll ein schwarzer Skoda-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Auto überholt haben. An der Kreuzung prallte der 19-jährige Skoda-Fahrer dann in ein querendes Auto und krachte gegen eine Ampel, so die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher blieb unverletzt.

Noch ist die Unfallursache unklar. Mutmaßlich hatte der Skoda-Fahrer beim Einfahren in den Kreuzungsbereich eine rote Ampel missachtet.