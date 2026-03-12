Schwerer Unfall im Hamburger Hafen! Auto kracht mit Hafenbahn zusammen

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Hafen! Am Donnerstagabend ist eine Person bei einem Zusammenstoß zwischen einer Hafenbahn und einem Auto verletzt worden.

Im Hamburger Hafen ist eine Hafenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Eine Person wurde schwer verletzt. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 17 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Antwerpenstraße ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen wollte dort eine Hafenbahn einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Dabei befand sich ein Mann auf dem vordersten Waggon und schaute, ob die Straße frei war.

Per Funk soll er dem Lokführer das Go gegeben haben. Allerdings übersah er wohl einen Skoda, der seitlich von der Bahn erfasst wurde.

Der Mann auf dem Waggon wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er soll sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen haben und kam in ein Krankenhaus.

Das Auto soll demnächst von den Gleisen geborgen werden.