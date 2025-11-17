Mercedes und Audi krachen ineinander: Drei Verletzte und Sperrung

Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg : Am Montagmorgen sind im Süden der Hansestadt zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Auf einer Kreuzung in Hamburg-Bergedorf sind am Montagmorgen zwei Autos kollidiert. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Unfall gegen 8.50 Uhr auf der Kreuzung Holtenklinker Straße/Pollhof im Stadtteil Bergedorf ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten während eines Abbiegevorgangs aus noch ungeklärter Ursache ein Mercedes und ein Audi miteinander. Der genaue Hergang ist allerdings noch unklar.

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Nach TAG24-Informationen mussten zwei von ihnen von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.