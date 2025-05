19.05.2025 06:35 Motorrad kracht in BMW, Mann wird schwer verletzt: Aber wer ist gefahren?

In Hamburg ist ein 34-jähriger Mann bei einem Unfall am Sonntag schwer verletzt worden. Er gab an, nur Beifahrer gewesen zu sein. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Heftiger Unfall in Hamburg: Am späten Sonntagabend ist ein Motorrad in der Hansestadt mit einem Auto kollidiert. Ein 34-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Verwirrung gab es um den angeblichen Fahrer. In Hamburg ist ein 34-jähriger Mann bei einem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt worden. © NEWS5/René Schröder Gegenüber TAG24 teilte ein Polizeisprecher mit, dass sich der Crash gegen 23.10 Uhr im Schiffbeker Weg ereignet hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 26-Jähriger mit seinem BMW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fahren, übersah dabei jedoch das dort fahrende Motorrad. Das Bike krachte in die Seite des Wagens, wobei ein 34-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Hamburg Unfall Mann stolpert und stürzt vor einfahrende S-Bahn Mysteriös: Gegenüber der Polizei behauptete der 34-Jährige, dass er das Motorrad nicht selbst gefahren, sondern lediglich Beifahrer gewesen sei - vom angeblichen Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Die Beamten suchten die Umgebung nach dem Mann ab, setzten dabei auch eine Drohne mit Wärmebildkamera ein - ohne Erfolg. Das Motorrad wurde daraufhin sichergestellt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5/René Schröder