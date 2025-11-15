Polizei auf dem Weg zu Messerstecherei gestoppt: Auto kracht in Streifenwagen

Hamburg - Am Samstagnachmittag kam es auf der Max-Brauer-Allee zu einem Unfall mit mehreren Autos. Darunter ein Streifenwagen, der zu einer Messerstecherei gerufen wurde.

Der Streifenwagen wurde durch den Unfall stark beschädigt. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, ereignete sich der Zusammenprall gegen 16.03 Uhr.

Aufgrund einer gemeldeten Messerstecherei waren die Beamten auf dem Weg in die Neue Große Bergstraße.

In der Max-Brauer-Allee wurde das Einsatzteam allerdings ungewollt gestoppt.

Der Polizeiwagen wurde plötzlich von einem Auto touchiert, berichtete der Polizeisprecher. Das wiederum zog ein weiteres mit in den Unfall hinein. Der Streifenwagen wurde bei dem Aufprall stark beschädigt.

Insgesamt seien fünf Personen leicht verletzt worden - vermutlich drei Fahrer und zwei Fußgänger, so der Beamte weiter. Laut TAG24-Informationen soll sich unter den Verletzten ein Kleinkind befinden. Dies konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die Max-Brauer-Allee wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.