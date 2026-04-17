Radfahrer von LKW erfasst: Nächster tödlicher Unfall innerhalb von zwei Tagen

Hamburg - Schrecklicher Unfall in der Hansestadt : Am Freitagnachmittag kollidierten ein Lkw und ein Fahrradfahrer. Der Radfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bei einem tödlichen Unfall in Hamburg wurde ein Radfahrer von einem LKW überrollt. © Citynewstv

Der tödliche Vorfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr an der Moorfleeter Straße Ecke Liebigstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen bog der 62-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Liebigstraße nach rechts in die Moorfleeter Straße ab. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit dem Radfahrer.

Angaben zur verstorbenen Person sind bislang noch nicht bekannt. Die Identifizierung stehe noch aus, teilte die Polizei mit. Derzeit dauern die Maßnahmen vor Ort noch an.

Es ist der zweite tödliche Unfall innerhalb von 48 Stunden, bei dem ein Radfahrer durch einen Lkw tödlich verletzt wurde. Erst am Mittwoch wurde ein Elfjähriger in Hamburg-Wilstorf von einem Sattelzug erfasst. Der Junge starb noch am Unfallort.