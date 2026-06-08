Rollerfahrer rammt Radfahrer: Kind (7) im Krankenhaus

Hamburg - Am Montagmorgen sind in Hamburg ein Rollerfahrer und ein Radfahrer zusammengekracht. Zwei Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Rollerfahrer wollte seine Tochter (7) zur Schule bringen. Die Fahrt endete in der Kinderklinik. © NEWS5/Fabian Höfig

Nach ersten Erkenntnissen war der Rollerfahrer (44) mit seiner siebenjährigen Tochter auf dem Sozius gegen 8.30 Uhr auf der Max-Brauer-Allee in Richtung Rothenbaum unterwegs.

Offenbar habe der 44-Jährige in die Straße Bei der Johanneskirche einbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden Radfahrer (57) übersehen, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Durch den Zusammenprall stürzte der 57-Jährige und klagte anschließend über Schmerzen im Oberkörper. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.

Die Siebenjährige wies zwar zunächst keine offensichtlichen Verletzungen auf, wurde aber vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht.