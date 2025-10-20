Radfahrer wird von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert: Jetzt ist er gestorben
Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Norden! Am Freitagmorgen ist ein Radfahrer (56) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt ist bekannt: Der 56-Jährige ist am Sonntag an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage am Freitag erklärte, hatte sich der Unfall gegen 5.20 Uhr auf der Langenhorner Chaussee ereignet.
Nach ersten Erkenntnissen war der 56-Jährige mit seinem Rad den Schmuggelstieg in Richtung stadteinwärts unterwegs.
Dort soll er, trotz roter Ampel, einfach in der Einmündung auf die Langenhorner Chaussee gefahren sein.
Daraufhin soll der Radfahrer frontal von einem von rechts kommenden Hyundai einer 37-Jährigen erfasst worden sein. Laut TAG24-Informationen sei er anschließend mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden.
Der Radfahrer befinde sich im Krankenhaus und schwebe in Lebensgefahr, so der Sprecher am Freitagmorgen. Er erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen samt Notarzt transportierte den Radfahrer nach dem Crash in eine Klinik. Sein Zustand sei weiterhin kritisch, heißt es vonseiten der Beamten am Mittag.
Polizei sucht nach schweren Unfall in Hamburg-Langenhorn nach Zeugen
Die Langenhorner Chaussee musste für die Unfallaufnahme zwischen Am Ochsenzoll und Stockflethweg bis etwa 10.20 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen des Unfalls sollen sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei Hamburg oder bei einer anderen Polizeidienststelle melden. Auch am Montag sucht die Polizei noch immer nach Zeugen.
Erst im April war eine Radfahrerin bei einem Unfall an der Kreuzung Langhorner Chaussee und Stockflethweg tödlich verletzt worden, nachdem sie bei Rot über eine Ampel gefahren war.
Erstmeldung am 17. Oktober um 10.13 Uhr, Artikel aktualisiert am 20. Oktober um 11.40 Uhr.
