Vor Schule: Kinder von Fahrzeug erfasst! Mehrere Verletzte

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Am Mittwochmorgen wurden Kinder vor einer Hamburger Schule von einem Fahrzeug erfasst!

Am Mittwochmorgen wurden Kinder vor einer Hamburger Schule in Blankenese von einem Fahrzeug erfasst. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 7.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Hamburger Stadtteil Blankenese gerufen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Bei dem Vorfall handelte es sich um einen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Fahrzeug beim Ausparken mehrere Kinder erfasst.

Wie viele Kinder genau an dem Vorfall beteiligt waren, steht aktuell noch nicht fest. Bisher war die Rede von zwei bis drei.

Durch den Unfall zogen sich die Kinder zudem Verletzungen zu. Diese werden aktuell vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung begutachtet und behandelt.