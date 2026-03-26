Schwerer Frontalcrash: Linienbus fährt gegen Baum, 21 Verletzte

Hamburg - Ein voll besetzter Linienbus ist am Donnerstagmittag im Stadtteil B armbek-Nord aus noch unbekannter Ursache frontal gegen einen Baum gefahren. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war angerückt und kümmerte sich um zahlreiche Verletzte sowie den eingeklemmten Busfahrer. Zudem drohte der Unfallbaum zu fallen, wie TAG24 vor Ort erfuhr.

Der Busfahrer wurde durch den Aufprall in der Kabine eingeklemmt. Er ist aber ansprechbar. © Tag24/Madita Eggers

Gegen 13 Uhr lenkte der Fahrer eines Busses der Hamburger Verkehrsverbunde (HVV) sein Fahrzeug durch die Drosselstraße aus Richtung Rübenkamp kommend, als er ersten Erkenntnissen zufolge offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Bus verlor.

Vor der Kollision mit dem Baum soll der HVV-Bus bereits mehrere parkende Autos gestreift haben.

Der Busfahrer (69) wurde bei dem Aufprall in der Kabine eingeklemmt. Über eine Stunde lang versuchten die Einsatzkräfte den älteren Mann unter anderem mithilfe eines hydraulischen Geräts zu befreien.

Zudem mussten immer wieder Äste des Unfallbaums von den Einsatzkräften weggeschnitten werden, die drohten herunterzufallen. Der Bus wurde durch den Aufprall massiv beschädigt.

Gegen 15 Uhr gelang es der Feuerwehr, den lebensgefährlich verletzten Busfahrer zu befreien. Bei dem Unfall wurden 21 Personen verletzt, darunter mehrere schwer und lebensbedrohlich, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte. Insgesamt mussten 18 Betroffene in Krankenhäuser gebracht werden.

Zeugenberichten zufolge soll ein Fahrgast durch die Wucht des Aufpralls durch die Frontscheibe geschleudert worden sein, eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch bislang nicht.

Fahrgäste, die den Bus eigenständig verlassen konnten, wurden aus dem Gefahrenbereich evakuiert und vor Ort betreut. Mehrere von ihnen erlitten Schürfverletzungen sowie Prellungen.

