SUV-Fahrerin kommt von der Straße ab und hinterlässt Trümmerfeld

Hamburg - In Hamburg -Eppendorf ist eine Frau am Dienstagnachmittag mit ihrem SUV von der Straße abgekommen und hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Die Frau war nach ersten Erkenntnissen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 17.10 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in den Christoph-Probst-Weg in Eppendorf gerufen.

Dort sei eine SUV-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und nach rechts von der Straße abgekommen, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Frau kollidierte mit zwei weiteren Autos im fließenden Verkehr, mähte Stromkästen um und beschädigte diverse geparkte Fahrzeuge, bevor der Wagen gegen eine Hauswand krachte und dort schließlich zum Stehen kam.

Der Gesundheitszustand sei noch unklar. Es sei zudem noch nicht geklärt, ob ihre Verletzungen durch den Unfall entstanden oder ob eine Erkrankung vorliege, so der Sprecher. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.