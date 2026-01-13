SUV-Fahrerin kommt von der Straße ab und hinterlässt Trümmerfeld
Hamburg - In Hamburg-Eppendorf ist eine Frau am Dienstagnachmittag mit ihrem SUV von der Straße abgekommen und hinterließ eine Schneise der Verwüstung.
Gegen 17.10 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in den Christoph-Probst-Weg in Eppendorf gerufen.
Dort sei eine SUV-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und nach rechts von der Straße abgekommen, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Frau kollidierte mit zwei weiteren Autos im fließenden Verkehr, mähte Stromkästen um und beschädigte diverse geparkte Fahrzeuge, bevor der Wagen gegen eine Hauswand krachte und dort schließlich zum Stehen kam.
Der Gesundheitszustand sei noch unklar. Es sei zudem noch nicht geklärt, ob ihre Verletzungen durch den Unfall entstanden oder ob eine Erkrankung vorliege, so der Sprecher. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Einer der Fahrer der anderen Autos wurde ebenfalls verletzt und in eine Klinik transportiert. Informationen zur Schwere der Verletzung lagen der Leitstelle der Polizei noch nicht vor.
Im Zuge der Aufräumarbeiten musste die Osterfeldstraße kurzfristig gesperrt werden. Für den Christoph-Probst-Weg gilt derzeit noch eine Vollsperrung. Warum die Frau von der Straße abkam, ist noch unklar.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig