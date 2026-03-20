Tödlicher Unfall in Hamburg: Motorradfahrer stürzt und stirbt

Hamburg - Tragisch: Am Freitag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Hamburg ums Leben gekommen. Mehrere Straßen sind derzeit gesperrt.

Für einen Motorradfahrer kam am Freitag jede Hilfe zu spät. Er stürzte in Hamburg und starb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich die Tragödie gegen 14.50 Uhr auf dem Ring 2 im Bereich der Straße "Lämmersieth" ereignet hatte.

Demnach war der Biker aus Richtung "Alter Teichweg" kommend aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad gestürzt - ob andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren, war zunächst unklar.

Der Fahrer erlitt bei dem Sturz so schwere Verletzungen, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die alarmierte Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Derzeit ist der Ring 2 zwischen Straßburger Straße und Bramfelder Straße in beide Richtungen gesperrt.