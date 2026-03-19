Nächster Unfall mit Hafenbahn: Frau verletzt sich bei Kollision
Hamburg - Schon wieder! Am Donnerstag ist es in Hamburg erneut zu einem Unfall mit einer Hafenbahn gekommen. Eine Frau wurde dabei verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren gegen 14.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw und die Hafenbahn auf einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Fahrerin des Lastwagens mit ihrem Sattelzug in den Roßweg einfahren, als es zu der Kollision kam.
Die Frau klagte nach dem Crash über Schmerzen, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden - der Sprecher stufte sie als leicht verletzt ein. Weitere Betroffene soll es nicht gegeben haben.
Der vordere Waggon der Hafenbahn wurde durch die Kollision aus den Gleisen gehoben. Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten vor Ort.
Es ist nicht der erste Unfall mit einer Hafenbahn: Am 17. Januar starb eine 19-Jährige beim Zusammenstoß einer Hafenbahn mit einem Linienbus. Erst vergangene Woche gab es einen Schwerverletzten bei einem Crash zwischen einem Auto und einer Hafenbahn.
Titelfoto: Lenthe-Medien