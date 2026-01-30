Tötungsdelikt? Mann zieht 18-Jährige auf U-Bahngleise

Hamburg - Tragischer Unfall in der Hansestadt : Am Donnerstagabend gegen 22.07 Uhr überrollte eine U-Bahn eine 18-Jährige und einen 25-Jährigen auf dem Gleis, die daraufhin verstorben sind. Nach derzeitigem Stand liegen den Strafverfolgungsbehörden keine Erkenntnisse zu einer etwaigen Vorbeziehung der Beteiligten vor.

Eine 18-Jährige und ein 25-Jähriger wurden am Donnerstagabend in Hamburg von einer U-Bahn überrollt. © CityNews TV

Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Betroffenen unabhängig voneinander am Bahnsteig des U-Bahnhofs Wandsbek-Markt befunden, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wartete die 18-Jährige am Bahnsteig auf die U-Bahn in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 25-jähriger Südsudanese stand abseits von der jungen Frau ebenfalls auf dem Bahnsteig. Kurz darauf ging der Mann auf die Frau zu, ergriff sie und zerrte sie aus bislang ungeklärten Gründen mit sich ins Gleisbett vor die inzwischen einfahrende U-Bahn. Beide Personen verstarben noch an der Unfallstelle.

Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, so der Sprecher weiter. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Nach dem tödlichen Vorfall sicherten Polizisten die Eingänge ab, damit niemand Unbefugtes die Station betreten konnte. Zudem sicherten die Beamten Beweismittel, darunter Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen, die ausgewertet werden.

Die beiden Toten wurden noch in der Nacht in Holzsärgen über die Rolltreppen aus der U-Bahn gebracht.