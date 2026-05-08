Transporter kracht in Linienbus: Fahrer in Lebensgefahr

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Freitagmorgen sind in Hamburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist kritisch.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Schlimm! Am Freitagmorgen sind in Hamburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ob es weitere Verletzte gibt, war zunächst nicht ganz klar.

Der Transporter wurde durch die Kollision im vorderen Bereich völlig zerstört, der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.
Der Transporter wurde durch die Kollision im vorderen Bereich völlig zerstört, der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.  © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 8.20 Uhr auf dem Neuenfelder Hauptdeich, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze zu Niedersachsen, ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren aus noch ungeklärter Ursache ein Linienbus sowie ein Transporter frontal zusammengestoßen. Zum genauen Hergang und der Ursache konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.

Der Fahrer des Transporters wurde im völlig zerstörten Wrack eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist kritisch.

Kind (1) stürzt aus zweitem Stock in die Tiefe und wird schwer verletzt
Hamburg Unfall Kind (1) stürzt aus zweitem Stock in die Tiefe und wird schwer verletzt

Während der Polizei-Sprecher weiter erklärte, dass in dem Bus nach derzeitigen Informationen niemand verletzt wurde, sprach ein Feuerwehr-Sprecher auf TAG24-Nachfrage von mehreren Verletzten.

Zu der Anzahl der Betroffenen sowie der Schwere der Verletzungen konnte er allerdings zunächst keine Angaben machen.

Der Rettungsdienst rückte mit zahlreichen Einsatzkräften zu der Unfallstelle aus.
Der Rettungsdienst rückte mit zahlreichen Einsatzkräften zu der Unfallstelle aus.  © JOTO

Der Neuenfelder Hauptdeich ist derzeit zwischen Neuenfelder Damm und Este Sperrwerk voll gesperrt. Die Polizei appellierte an Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Verkehrsunfalldienst ist im Einsatz.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters

Mehr zum Thema Hamburg Unfall: