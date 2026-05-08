Transporter kracht in Linienbus: Fahrer in Lebensgefahr
Hamburg - Schlimm! Am Freitagmorgen sind in Hamburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ob es weitere Verletzte gibt, war zunächst nicht ganz klar.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 8.20 Uhr auf dem Neuenfelder Hauptdeich, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze zu Niedersachsen, ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen waren aus noch ungeklärter Ursache ein Linienbus sowie ein Transporter frontal zusammengestoßen. Zum genauen Hergang und der Ursache konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.
Der Fahrer des Transporters wurde im völlig zerstörten Wrack eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist kritisch.
Während der Polizei-Sprecher weiter erklärte, dass in dem Bus nach derzeitigen Informationen niemand verletzt wurde, sprach ein Feuerwehr-Sprecher auf TAG24-Nachfrage von mehreren Verletzten.
Zu der Anzahl der Betroffenen sowie der Schwere der Verletzungen konnte er allerdings zunächst keine Angaben machen.
Der Neuenfelder Hauptdeich ist derzeit zwischen Neuenfelder Damm und Este Sperrwerk voll gesperrt. Die Polizei appellierte an Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Verkehrsunfalldienst ist im Einsatz.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters