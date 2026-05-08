Transporter kracht in Linienbus: Fahrer in Lebensgefahr

Hamburg - Schlimm! Am Freitagmorgen sind in Hamburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ob es weitere Verletzte gibt, war zunächst nicht ganz klar.

Der Transporter wurde durch die Kollision im vorderen Bereich völlig zerstört, der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 8.20 Uhr auf dem Neuenfelder Hauptdeich, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze zu Niedersachsen, ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren aus noch ungeklärter Ursache ein Linienbus sowie ein Transporter frontal zusammengestoßen. Zum genauen Hergang und der Ursache konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.

Der Fahrer des Transporters wurde im völlig zerstörten Wrack eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist kritisch.

Während der Polizei-Sprecher weiter erklärte, dass in dem Bus nach derzeitigen Informationen niemand verletzt wurde, sprach ein Feuerwehr-Sprecher auf TAG24-Nachfrage von mehreren Verletzten.

Zu der Anzahl der Betroffenen sowie der Schwere der Verletzungen konnte er allerdings zunächst keine Angaben machen.